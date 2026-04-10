De “ruana” se pusieron la ciudad de Tunja durante un cacerolazo de apoyo al alcalde, Mikhail Krasnov

“Ustedes no están haciendo una protesta pacífica, están dañando la infraestructura vial de la ciudad”, concejal Javier Mesa.

Tunja

Por redes sociales afines al alcalde, Mikhail Krasnov se promovió un “cacerolazo” de apoyo al mandatario al que el Consejo de Estado le anuló su elección y enfrenta dos procesos penales por delitos contra la administración pública y otros dos procesos disciplinarios que le adelanta la Procuraduría.

En la noche del jueves 9 de abril desde el sector de Los Hongos se sumaron carros, motos y hasta tractomulas que al llegar al centro ingresaron en contra vía y dañaron el mobiliario de señalización vial en la zona de las Nieves.

Al llegar a las Nieves y ante las infracciones de tránsito y el daño a los bienes públicos intervino el concejal, Javier Mesa llamando la atención a un sujeto que en todo desafiante le dijo, “deje de grabarme gran xb&%¿? que le meto el bailao. Deje de grabarme la cara…”

“Yo soy concejal de la ciudad de Tunja y eso ustedes no lo pueden hacer”, reiteró el concejal y el hombre respondió amenazante, “…me importa un &%$#/”.