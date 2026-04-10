De “ruana” se pusieron la ciudad de Tunja durante un cacerolazo de apoyo al alcalde, Mikhail Krasnov
Los manifestantes ingresaron tractomulas al centro histórico y amenazaron a un concejal
Tunja
Por redes sociales afines al alcalde, Mikhail Krasnov se promovió un “cacerolazo” de apoyo al mandatario al que el Consejo de Estado le anuló su elección y enfrenta dos procesos penales por delitos contra la administración pública y otros dos procesos disciplinarios que le adelanta la Procuraduría.
En la noche del jueves 9 de abril desde el sector de Los Hongos se sumaron carros, motos y hasta tractomulas que al llegar al centro ingresaron en contra vía y dañaron el mobiliario de señalización vial en la zona de las Nieves.
Al llegar a las Nieves y ante las infracciones de tránsito y el daño a los bienes públicos intervino el concejal, Javier Mesa llamando la atención a un sujeto que en todo desafiante le dijo, “deje de grabarme gran xb&%¿? que le meto el bailao. Deje de grabarme la cara…”
“Yo soy concejal de la ciudad de Tunja y eso ustedes no lo pueden hacer”, reiteró el concejal y el hombre respondió amenazante, “…me importa un &%$#/”.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...