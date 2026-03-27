La estrategia que plantea Colombia para mitigar afectaciones por imposición de aranceles de Ecuador

Ante las afectaciones a los comerciantes por la imposición de aranceles entre Ecuador y Colombia, la canciller Rosa Villavicencio tendrá una reunión mañana en Ipiales, Nariño con los afectados, para buscar una salida a esta situación, en la que contemplarán la firma de un decreto con alivios tributarios.

Se tratará de un encuentro que contará también con la asistencia de los alcaldes de la región y congresistas de ambos países, donde pondrán sobre la mesa este decreto interno para que esa zona especial tenga una reducción de impuestos. Entre los planes también está trabajar de manera conjunta por la reactivación económica en esta zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

El gobierno colombiano sigue manifestando la necesidad de que Ecuador levante estas sanciones arancelarias, sin embargo hasta el momento no ha sido posible.

¿Cuáles han sido los avances entre Ecuador y Colombia?

Esta semana, representantes de los gobiernos de Ecuador y Colombia sostuvieron una reunión virtual, en la que trataron temas claves para la relación bilateral, entre ellos la seguridad y el control fronterizo para combatir a los grupos armados y del narcotráfico, comercio, transporte, energía y cooperación judicial.

La reunión estuvo liderada por los viceministros de relaciones exteriores de Colombia y Ecuador, la embajadora Juana Castro y el embajador Alejandro Dávalos, quienes acordaron continuar en mesas técnicas ante la voluntad de los dos países de mejorar la relación bilateral afectada por la imposición de aranceles, y los señalamientos entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa por la bomba que cayó en territorio fronterizo.