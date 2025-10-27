Los espacios pet friendly, nueva tendencia para celebrar Halloween

La forma en que los colombianos celebran Halloween está cambiando, las familias buscan experiencias compartidas con sus mascotas, un reflejo del crecimiento sostenido del mercado pet en el país. Según datos de Kantar (2025), el 56 % del gasto en productos para mascotas se destina a perros, lo que confirma su papel protagónico en las decisiones de consumo y ocio familiar.

En los últimos cinco años, este mercado ha crecido más del 90 %, alcanzando a siete de cada diez hogares colombianos que conviven con al menos un animal de compañía. Este fenómeno ha transformado no solo el comercio, sino también la forma en que las personas disfrutan de su tiempo libre. En este contexto, Hilton Bogotá Corferias anuncia su brunch temático de Halloween, especialmente diseñado para que las familias junto a sus mascotas compartan esta dulce la celebración.

Javier Cárcamo, gerente de Bebidas y Alimentos de Hilton Bogotá Corferias, señala: “Queremos que octubre se viva a través de experiencias donde humanos y mascotas compartan momentos auténticos y memorables”. El evento transformará la terraza del hotel en un escenario pet friendly ambientado con estética de Halloween. La iniciativa incluye: Pasarela de disfraces y concursos diseñados para perros y gatos en la terraza de OKA Grill House. Pet corner con snacks y galletas saludables para mascotas.

La iniciativa del brunch temático de Halloween para mascotas en Bogotá marca un paso adelante en la adaptación del ocio urbano a las nuevas realidades sociales. Este tipo de experiencias no busca solo entretener, sino redefinir la conexión emocional entre personas y animales, ofreciendo espacios que combinan gastronomía, bienestar y convivencia. Más información en la página web de Hilton Bogotá Corferias.