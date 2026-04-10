Contraloría cuestiona duramente el costo de emergencia económica en Córdoba por invierno ante Corte

La Contraloría General envió un pronunciamiento a la Corte Constitucional cuestionando la declaratoria de la emergencia económica que hizo el Gobierno por la crisis invernal en Córdoba. En el documento asegura que no hay una base sólida para calcular que el costo de la atención sea de $ 8 billones, como dice el Gobierno, pues advierte que son cifras débiles y poco confiables, por lo que se abstuvo de avalar la legalidad de esta emergencia.

El ente de control realizó una evaluación de los sectores que requieren recursos como agricultura, transporte, vivienda, salud, educación, minas y energía, medio ambiente y la UNGRD.

“Las entidades presentan diagnósticos incompletos, ausencia de información detallada en territorio y debilidades en la estructuración de las intervenciones, lo que limita la coherencia del conjunto de medidas”, se lee en el pronunciamiento.

Es decir, el ente de control reportó inconsistencias y errores en los cálculos, así como “diferencias entre cifras, vacíos metodológicos y problemas de trazabilidad que impiden verificar con el mismo grado de confianza la totalidad de los valores reportados”.

En otro asunto, la Contraloría aseguró que no hay un plan nacional específico, articulado y suficientemente detallado para la atención integral de la emergencia, sino con una agregación de respuestas sectoriales construidas a partir de estimativos generales.

Hay que recordar que el Gobierno, mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, declaró la emergencia económica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con el propósito de atender los efectos derivados de las intensas lluvias y el frente frío, que ocasionaron afectaciones en viviendas,infraestructura, vías, sistemas de abastecimiento de agua y sectores productivos.