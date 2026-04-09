Fondos de pensiones tendrán que traer inversiones de ahorradores al país: Gobierno expide decreto

El Gobierno expidió el decreto 369 de abril de 2026 con el que obliga a los fondos privados de pensiones a traer del exterior gran parte de las inversiones que han hecho con los ahorros de los trabajadores.

Se estima que serían alrededor de 100 billones de pesos lo que tendrían que traer al país en un lapso de 5 años.

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El decreto establece que los fondos solo podrán invertir hasta el 30% del total de los ahorros en el exterior, y el resto tendrán que invertirlo en el país.

¿En cuánto tiempo traerán esos recursos al país?

El decreto establece que en un plazo de 5 años tendrás que cumplir el límite:

Hasta 35% en 3 años

Hasta 30% en 5 años

De este modo, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben presentar un ajuste de máximo seis meses.

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¿Por qué lo hacen?

El Gobierno señala que buscan reducir la proporción de inversión en el exterior y fomentar la inversión en el país para impulsar el desarrollo económico.

De este modo, el Ministerio de Hacienda podrá crear un banco de proyectos de inversión para que los fondos privados se enfoquen en inyectarle recursos a estos.

¿Cuáles son las consecuencias?

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que esta es “una muy mala noticia para los trabajadores colombianos” pues “limita la diversificación de los portafolios de ahorro pensional de los trabajadores colombianos, lo que afectará negativamente la posibilidad de rentabilidad para los ahorros pensionales y aumentará el riesgo”.

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Para el economista, esto “implica menor posibilidad de pensionarse para los colombianos y pensiones más bajas”.

Consulte el decreto aquí: