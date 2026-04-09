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09 abr 2026 Actualizado 19:20

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Wilmar Mejía fue nombrado director de la UIAF

En días pasados, Wilmar Mejía renunció a la DNI en medio del escándalo sobre alias ‘Calarcá’.

Wilmar Mejía y logo de la UIAF. Fotos: X de Wilmar Mejía y la UIAF.

Wilmar Mejía y logo de la UIAF. Fotos: X de Wilmar Mejía y la UIAF.

Wilmar Mejía y logo de la UIAF. Fotos: X de Wilmar Mejía y la UIAF.

Wilmar Mejía fue nombrado director de la UIAF tras su renuncia a la DNI en medio del escándalo sobre alias ‘Calarcá’.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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