Wilmar Mejía fue nombrado director de la UIAF
En días pasados, Wilmar Mejía renunció a la DNI en medio del escándalo sobre alias ‘Calarcá’.
Wilmar Mejía fue nombrado director de la UIAF tras su renuncia a la DNI en medio del escándalo sobre alias ‘Calarcá’.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...