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10 abr 2026 Actualizado 21:43

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Lady Gaga lanza su nueva colaboración “Runway”, de la banda sonora de ‘El diablo viste a la moda 2′

El pasado lunes 6 de abril se estrenó el tráiler de la película, que incluye un adelanto de la canción interpretada junto a la rapera Doechii.

Doechii, Lady Gaga at the 2025 iHeartRadio Music Awards held at the Dolby Theatre on March 17, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Christoper Polk/Variety via Getty Images)

Doechii, Lady Gaga at the 2025 iHeartRadio Music Awards held at the Dolby Theatre on March 17, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Christoper Polk/Variety via Getty Images) / Variety

Doechii, Lady Gaga at the 2025 iHeartRadio Music Awards held at the Dolby Theatre on March 17, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Christoper Polk/Variety via Getty Images)

Matheo

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga lanzó su nueva colaboración con la rapera Doechii, “Runway”.

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Este nuevo sencillo de las dos artistas estadounidenses está incluido en la próxima película “El diablo viste de Prada 2”.

Es una canción coescrita por Gaga, Doechii, Andrew Watt y Bruno Mars, y producida por Mars y Watt.

Es una canción de house y hip-hop con influencias de ballroom.

En octubre de 2025, durante la promoción de su octavo álbum de estudio, ‘Mayhem’, Gaga fue vista en Milán filmando escenas para la película.

El pasado lunes 6 de abril se estrenó el tráiler de la película, que incluye un adelanto de la canción.

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En 2025, Doechii le entregó a Gaga el ‘Premio a la Innovación’ en los iHeartRadio Music Awards.

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