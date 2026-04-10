Ambientalistas despiden el glaciar de los Cerros de la Plaza, en la Sierra Nevada del Cocuy

Boyacá

Luego de que el Ideam confirmara que por efectos del Cambio Climático se extinguió el glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada del Cocuy que pasó a mediados del siglo XIX de 5,5 kilómetros cuadrados a desaparecer en marzo de 2026, ambientalistas, caminantes lamentan la pérdida de esta masa de hielo que hacía la diferencia de los glaciares en Colombia.

En las redes sociales de la Organización para la conservación del medioambiente, Cumbres Blancas lamentó el hecho y le rindió un homenaje a la montaña.

“Con tristeza, despedimos al glaciar cerros de la Plaza”.

Calificó la zona como “biblioteca de la humanidad”.

“Estas no son solamente masas de hielo, son las bibliotecas de la humanidad que nos permiten conocer la historia del planeta.Son los termómetros naturales de la Tierra, parte fundamental del ciclo hídrico, la cultura, y fuentes de agua dulce”.

La ONG hizo un llamado para no bajar la guardia y seguir protegiendo lo que aún nos queda.

“Si bien este glaciar ya no existe, lo honramos, y seguimos trabajando por proteger los que quedan”.

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