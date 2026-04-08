Presidente Petro contra Paloma Valencia: “quien me censuró en mi alocución ayer”

No paran los señalamientos entre la derecha y la izquierda colombiana, en medio del camino por las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Un camino que ha estado marcado por señalamientos, pullas y cuestionamientos que marcan el día a día de la agenda política de los colombianos.

La división es cada vez más evidente en Colombia, y ha estado liderada también por el presidente Gustavo Petro, quien ha mostrado abiertamente su desacuerdo con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El más reciente señalamiento, fue que la acusó de haberlo censurado en la alocución que realizó el pasado martes, en la que habló sobre las medidas para contrarrestar los efectos que tendrá el incremento en las tasas de interés real del Banco de la República.

”Informo que quien me censuró en mi locución ayer es amiga de infancia de Paloma Valencia que también entra a la Comisión de comunicación por Duque”, señaló el presidente.

¿Qué mas dijo el presidente?

El señalamiento contra la candidata Paloma Valencia, se dio en medio de una nueva arremetida contra el Banco de la República por las tasas de interés real que subió 100 puntos y se ubicó en 11.25%.

Por esto, señaló nuevamente que la junta del Banco está integrada por personas que quieren perjudicar al Gobierno y a él, entre ellas la hija de la exministra Alicia Arango.

“Duque metió a su hija a la junta a defender el modelo de Carrasquilla que era impuestos sobre los pobres y que es la causa del enorme empobrecimiento de Colombia en ese gobierno y que terminó con un estallido social con decenas de muertos, jóvenes sin ojos y 3.000 presos injustamente”, dijo.