Uribe y Petro cruzan acusaciones por masacres, cifras y responsabilidad en la violencia del país

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones por las cifras de masacres en el país, la forma en que se contabilizan estos hechos y la responsabilidad en la violencia.

Uribe cuestionó al Gobierno y afirmó: “¡De qué se ufanan! Vergüenza les debería dar: 35 masacres en el primer trimestre. Paz Total”. Además, comparó con su administración: “En 2010 hubo 10 masacres, se venía de 112. Seguridad Democrática”.

Posteriormente, el exmandatario señaló: “Petro por calumniar no trabaja, el año pasado 75 masacres y en este ya van 35”.

En el mismo pronunciamiento, también se refirió a cuestionamientos sobre su patrimonio: “Mi familia compró 8 hts, tiene escritura de 1962, dijeron sin razón que es baldía y se entregó al Estado. Cuando sufrimos inundaciones se pagan bombeos. Hay drenajes privados que mantiene la empresa y los públicos se construyeron hace 60 años. Se paga la tasa al Estado y también se hacen obras de mantenimiento de los públicos”.

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En respuesta, el presidente Petro publicó un mensaje más amplio en el que cuestionó la forma en que se definen y contabilizan las masacres: “Señor de las masacres y de las haciendas, las masacres se cuentan por una decisión arbitraria: es masacre la muerte de más de tres personas, podía ser cualquier número, pero lo pusieron tan bajo para que los ajustes de cuentas entre mafiosos se volvieran masacres, así ocultaron las verdaderas masacres”.

El mandatario agregó: “En su gobierno departamental y nacional hubieron las peores masacres de este siglo y quizás del anterior”.

También señaló: “Las masacres son instrumento para llenar de miedo al pueblo, es un terrorismo, que usted usó como método para ganar votos”.

En ese mismo mensaje, Petro afirmó: “Cuarenta, cincuenta campesinos muertos, por eso hay un paramilitar llamado Jorge 40, ¿de dónde salió ese nombre?”.

Además, indicó: “Masacres las que hizo su hermano Santiago en la región de los altos del oso y Yarumales”.

En su pronunciamiento también expresó: “Masacres las del Aro, señor ex gobernador de Antioquia, o la de Segovia que ordenó un senador amigo suyo y dizque liberal, masacres las de Chengue o Mapayepo, que fueron hechas por sus amigos hacendados costeños, de Sucre y Córdoba, donde usted se apropió de baldíos de la nación y se subsidió con dineros públicos la hacienda del ubérrimo en San Carlos, Córdoba”.

Petro agregó: “Y no se inundaron sus haciendas porque lo salvó el distrito de riego de San Mateo, hecho con dineros públicos que dijeron que era para campesinos, pero no, eran para usted y su patrimonio familiar hacendario, y ni siquiera paga impuestos por la tierra, vago, ni sus hijos pagaron el plus valor de la tierra que les entregó el alcalde de Mosquera en la sabana de Bogotá, se robaron esos impuestos”.

El mandatario también afirmó: “La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre y, aún tengo la espada del libertador y espero entregársela a un hombre decente”.

Finalmente, señaló: “Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones”.

Y agregó: “Me iría de mi hogar si el pueblo se apendeja, pero confío en que el pueblo sepa cuál es la ruta del libertador, yo soy un emancipador, también guerrero, y me monto a caballo y me gusta, pero no para matar campesinos, sino para sentir la libertad”.

Además, dijo: “De cómo use el hombre el caballo, se mide la condición del hombre, usted mató un caballo que no le obedecía, cuando usted era joven, yo no haría eso”.

Y concluyó: “¿Usas el caballo como esclavo o como guerrero? ¿Matas caballos con pistolas? Hombre que haga eso es capaz de matar seres humanos. Y de allí las masacres de los paramilitares de extrema derecha, hombres de a caballo matando campesinos”.