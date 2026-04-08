¿A qué candidato apoyará el Partido de la U? Hay división entre Iván Cepeda y Paloma Valencia

Partido de la U decidirá a quién apoyar en las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

La discusión dentro del Partido de la U se intensificó luego de que dos de sus congresistas expresaran en 6AM W de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, apoyos opuestos de cara a la contienda presidencial.

Por un lado, el senador Antonio Correa confirmó su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, destacando su trayectoria y perfil público.

“Representa la honorabilidad de una persona intachable dentro de la función pública”, afirmó; y señaló que su apoyo también se basa en los avances del actual Gobierno de Gustavo Petro.

El senador reconoció que su posición es minoritaria dentro del partido, pero defendió su permanencia en la colectividad. “Soy una minoría, pero eso hace la verdadera democracia”, aseguró.

Impulso a Paloma Valencia desde la bancada

Por otro lado, el representante Víctor Manuel Salcedo anunció que propondrá a la bancada respaldar a la candidata presidencial Paloma Valencia.

Según explicó, su postura responde a la necesidad de combinar una agenda social con un enfoque fuerte en seguridad. “Creemos que ese es el camino”, afirmó.

Salcedo indicó que la decisión se tomará este miércoles, en una reunión de bancada en la que participarán congresistas actuales y electos, con el objetivo de definir una posición mayoritaria del partido.

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