Ferias de empleo en Bogotá para el 8 de abril de 2026: Estos son los puestos y requisitos

A la izquierda: Imagen de referencia de un operario de cultivo revisando sus cosechas. A la derecha: Imagen ilustrativa de un operario limpiando buses (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá (ADE) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer dos convocatorias presenciales en Suba y Barrios Unidos durante la jornada del miércoles 8 de abril de 2026.

Según informa la entidad, habrá entre ambas unas 300 vacantes para operarias y operarios de cultivo de flores y operarias y operarios de lavado y embellecimiento de buses. Para estas oportunidades pueden aplicar personas con y sin estudios formales, según cada feria.

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Así será la convocatoria en Suba para operarios de cultivo de flores

El miércoles 8 de abril de 2026 de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. se llevará a cabo esta feria de empleo en el Centro Comercial Plaza Imperial ubicado en la carrera 104 #148-07, frente al Portal de Suba de TransMilenio.

De acuerdo con las entidades, habrá 200 vacantes solo para habitantes de Suba para trabajar como operarias y operarios de cultivo de flores y operarias a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ACTIVOS S.A.S. Estos son los requisitos y detalles:

Pueden aplicar personas sin educación forma l, solo es necesario saber leer y escribir.

l, solo es necesario Con o sin experiencia previa.

Salario: SMLV + prestaciones de ley + ruta.

SMLV + prestaciones de ley + ruta. Horario de trabajo de lunes a viernes: 6:00 a.m. a 2:30 p. m. y sábados: 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Funciones:

Preparación y mantenimiento del cultivo.

Cosecha y postcosecha.

Orden y aseo del área.

Los que quieran aplicar deben llevar su hoja de vida y documento de identidad. Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

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Así es la convocatoria presencial para operarios de Lavado de buses Metrópolis en Barrios Unidos

El evento se celebrará el miércoles 8 de abril de 2026 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. en el Centro Comercial Metrópolis, ubicado en la avenida carrera 68 #75A-50, segundo piso en la Plaza de Bienestar.

Esta oportunidad ofertará 100 vacantes para operarias y operarios de lavado y embellecimiento de buses o de flota, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada ACTIVOS S.A.S. Estos son los requisitos:

Estudios desde bachiller.

Empleo con horario nocturno.

Experiencia: mínimo tres meses en áreas operativas.

Concretamente, estas funciones de embellecimiento serán al sistema TransMilenio.

Los interesados deben llevar su hoja de vida y documento de identidad para aplicar. Puede confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Asimismo, quienes deseen recibir asesoría para conseguir trabajo pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Los que se presenten recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida plataformas de empleo virtual, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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