Suspendidos los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en el Magdalena
La medida obedece a fallas técnicas en la plataforma SITAC, utilizada a nivel nacional para estos trámites.
Santa Marta
La Gobernación del Magdalena informó que fueron suspendidos temporalmente los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en la Oficina de Pasaportes del departamento.
La medida obedece a fallas técnicas en la plataforma SITAC, utilizada a nivel nacional para estos trámites.
Según el reporte oficial, las intermitencias se deben a labores de mantenimiento y optimización adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que también afecta procesos como la apostilla.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...