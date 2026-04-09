Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 abr 2026 Actualizado 19:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Suspendidos los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en el Magdalena

La medida obedece a fallas técnicas en la plataforma SITAC, utilizada a nivel nacional para estos trámites.

Suspendidos los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Suspendidos los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Suspendidos los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena informó que fueron suspendidos temporalmente los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en la Oficina de Pasaportes del departamento.

La medida obedece a fallas técnicas en la plataforma SITAC, utilizada a nivel nacional para estos trámites.

Según el reporte oficial, las intermitencias se deben a labores de mantenimiento y optimización adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que también afecta procesos como la apostilla.

Le puede interesar:

Emprendimiento, memoria y oportunidades se toman el Parque Bolívar en Santa Marta este 9 de abril

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales para conocer cuándo se restablecerá el servicio con normalidad.

Escuche Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir