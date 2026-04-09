Suspendidos los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena informó que fueron suspendidos temporalmente los procesos de agendamiento de citas para la expedición de pasaportes en la Oficina de Pasaportes del departamento.

La medida obedece a fallas técnicas en la plataforma SITAC, utilizada a nivel nacional para estos trámites.

Según el reporte oficial, las intermitencias se deben a labores de mantenimiento y optimización adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que también afecta procesos como la apostilla.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales para conocer cuándo se restablecerá el servicio con normalidad.

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