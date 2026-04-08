Rappi responde a multa de $4.003 millones de la SIC por cobros indebidos y fallas en el servicio

La plataforma de domicilios Rappi se pronunció luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio le impusiera una multa de 4.003 millones de pesos por fallas en la prestación del servicio, cobros no autorizados y publicidad engañosa.

A través de un comunicado, la compañía aseguró que recibe la decisión “con respeto” y reiteró su disposición de trabajar con las autoridades. “Reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando conjuntamente con las autoridades”, indicó Rappi.

Sin embargo, dejó claro que apelará la sanción dentro del proceso. “Ejerceremos nuestro derecho a interponer los recursos que proceden sobre la decisión”, señaló la empresa.

Rappi también defendió su operación y destacó el volumen de su servicio en el país. “Operamos millones de órdenes al día en el país, que en su gran mayoría se completan de forma satisfactoria”, afirmó, aunque reconoció que debe seguir mejorando: “cada caso cuenta y debemos mejorar continuamente la experiencia de nuestros usuarios”.

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La sanción de la SIC se fundamenta en múltiples hallazgos, entre ellos incumplimientos en la entrega de pedidos, cobros indebidos asociados a suscripciones como Rappi Prime o Pro y la promoción del servicio “Turbo”, que ofrecía entregas en 10 minutos sin cumplir con esa promesa en distintos casos.

Frente a estos cuestionamientos, la compañía aseguró que continuará invirtiendo en mejoras. “Seguimos invirtiendo en tecnología y fortaleciendo nuestros canales de atención para reducir tiempos de respuesta y resolver mejor cada solicitud”, aseguró la compañia.

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Con la presentación de recursos, la decisión entra en etapa de revisión dentro del proceso administrativo, por lo que aún no queda en firme.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las plataformas digitales y la protección de los derechos de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la transparencia, los cobros y el cumplimiento de las condiciones ofrecidas.