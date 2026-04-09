Recicladores de oficio obtienen beneficios de vivienda por iniciativa empresarial en Antioquia

Antioquia

En el marco de la celebración de los 60 años de la empresa Grupo Familia, se destaca el proyecto Familia Green el cual impulsa vivienda, ingresos y fortalecimiento organizativo, reconociendo a los recicladores como actores clave de la economía circular.

Más de 7.300 recicladores de oficio en Colombia están siendo impactados por una iniciativa que busca dignificar su labor, mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su rol dentro de la economía circular.

Se está desarrollando en articulación con la Fundación Grupo Familia, que trabaja con más de 60 organizaciones de recicladores. El objetivo es que estas organizaciones logren mayor estabilidad económica y mejores oportunidades para sus asociados.

Desde la compañía impulsora de la iniciativa destacan que el reciclador de oficio cumple un papel esencial en el sistema ambiental. “Es un verdadero héroe del planeta”, señaló Diego Loaiza, director para la Región Andina y Caribe, al resaltar que sin su labor sería difícil sostener los procesos de reutilización de materiales. Uno de los impactos más visibles del programa ha sido el acceso a vivienda digna.

Entre 2020 y 2024 se han entregado 27 casas en departamentos como Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Magdalena y Meta, beneficiando a más de 90 personas y sus familias. Para 2025, 61 organizaciones fueron invitadas a participar en la convocatoria “Casas Green”, con la que se busca ampliar este beneficio.

Además del componente habitacional, la estrategia incluye formación, acompañamiento a emprendimientos y fortalecimiento de capacidades, lo que permite que los recicladores mejoren sus ingresos y consoliden sus organizaciones en la cadena productica.

Esta apuesta social se conecta con un modelo de producción más sostenible, basado en el uso de materiales reciclados; además pone el énfasis en que el verdadero cambio ocurre cuando se transforman las condiciones de vida de los trabajadores.