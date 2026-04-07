Café OMA y Presto se salvan de la quiebra: radicaron el acuerdo para reorganizar deudas

Caracol Radio conoció en primicia que Café OMA y Presto radicaron acuerdos de reorganización de sus deudas con lo que se salvan de la quiebra. El acuerdo, que será aprobado próximamente, les permitirá organizar el pago de sus deudas, recuperar la estabilidad financiera y mantener la operación.

Las empresas, del mismo dueño costarricense Mesoamérica, entraron en reorganización en julio de 2023 y, tras aprobar el acuerdo, esperan salir de este proceso.

En el caso de Presto, la duración del acuerdo será de 7 años a partir de la confirmación por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, durante ese tiempo van a pagar sus deudas.

Este restaurante tiene 118 puntos de ventas y emplea a 683 personas.

Estas son las deudas de la compañía:

Deudas de Presto, según el acuerdo de reorganización. Foto: Cortesía Ampliar Deudas de Presto, según el acuerdo de reorganización. Foto: Cortesía Cerrar

Para el caso de Café OMA el acuerdo será por 10 años a partir de la confirmación del acuerdo. La empresa tiene 91 locales en Colombia y emplea a 471 personas.

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Las deudas de esta empresa son de alrededor de 75 mil millones de pesos:

Estas son las deudas de Café Oma, según el acuerdo de reorganización. Foto: Cortesía Ampliar Estas son las deudas de Café Oma, según el acuerdo de reorganización. Foto: Cortesía Cerrar

El origen de la crisis de las empresas

Hay que recordar que Restcafe S.A.S. y Franquicias y Concesiones - Frayco S.A.S. –propietarias de las marcas Café Oma y Presto-, fueron admitidas en proceso de reorganización empresarial en julio de 2023.

Factores asociados a inflación, impacto en el consumo y el costo de insumo, llevaron a estas sociedades a tomar esta decisión.

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En ese momento el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que, buscaban “la recuperación de las empresas que atreviesen dificultades económicas, pero que apuestan a su salvamento y fortalecimiento a través de un acuerdo que permita regularizar sus relaciones crediticias y comerciales, salvaguardando así el empleo e impulsando la economía del país”.