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Standard & Poor’s rebajó calificación de Colombia: ¿qué significa para la economía del país?

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el analista financiero Andrés Pardo se pronunció acerca de la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de rebajar la calificación de riesgo de Colombia de BB a BB- ante la posibilidad de que se mantenga un alto déficit fiscal constante durante los próximos años.

Según la calificadora, los principales motivos de la variación de la calificación fueron la limitada flexibilidad fiscal, alta carga de deuda, débil posición externa y moderado PIB per cápita de Colombia. Además, consideró que la política fiscal de Colombia se ha vuelto menos predecible, lo cual se ha reflejado en la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal.

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¿Por qué Standard & Poor’s rebajó la calificación de riesgo de Colombia de BB a BB-?

La calificadora Standard & Poor’s rebajó la calificación de riesgo de Colombia de BB a BB- debido a la posibilidad de que exista un alto déficit fiscal constante durante los próximos años.

Los principales motivos de la variación de la calificación fueron: la limitada flexibilidad fiscal, alta carga de deuda, débil posición externa y moderado PIB per cápita de Colombia. Además, consideró que la política fiscal de Colombia se ha vuelto menos predecible, lo cual se ha reflejado en la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal.

Además, se tuvo en cuenta la falta de apoyo a las reformas fiscales, un alto gasto primario del Gobierno, altas tasas de interés y el recaudo de ingresos inferior a lo esperado.

Para Standard & Poor’s, estos factores han causado grandes déficits fiscales en Colombia desde 2024. Además, en su análisis, determinó que el crecimiento del país puede ser ligeramente inferior al registrado en el año anterior: en 2026 sería de 2,5%.

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