Precio del café en Colombia HOY 9 de abril de 2026 según FNC: Leve disminución en las cotizaciones

De fondo: hombre tomando una taza de café con su mano, haciendo plano picado hacia esta. (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este 9 de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

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Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

Añadiendo coyuntura actual, según un análisis presentado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recientemente ha bajado la producción de Café debido a la emergencia climática por el frente frío. La producción del grano cayó un 36,2 % en febrero, lo que deja retos a nivel interno para retomar.

Así se ve la gráfica de la producción mensual de café en Colombia que reune datos desde finales de 2022 hasta inicios de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Así se ve la gráfica de la producción mensual de café en Colombia que reune datos desde finales de 2022 hasta inicios de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

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Precio del café para HOY 9 de abril de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 9 de abril de 2026 se cotizará en $2,220,000 pesos (COP) por la compra de la carga de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una leve disminución respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en $2,240,000 pesos (COP) finalizando la semana. Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada del 9 de abril son:

ARMENIA: Carga: 2,220,500 // Kilo: 17,764 // ARROBA: 222,050

Carga: 2,220,500 // Kilo: 17,764 // ARROBA: 222,050 BOGOTÁ: Carga: 2,219,250 // Kilo: 17,754 // ARROBA: 221,925

Carga: 2,219,250 // Kilo: 17,754 // ARROBA: 221,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,218,875 // Kilo: 17,751 // ARROBA: 221,888

Carga: 2,218,875 // Kilo: 17,751 // ARROBA: 221,888 BUGA: Carga: 2,221,250 // Kilo: 17,770 // ARROBA: 222,125

Carga: 2,221,250 // Kilo: 17,770 // ARROBA: 222,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038

Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038 CÚCUTA: Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838

Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838 IBAGUÉ: Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963

Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963 MANIZALES: Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038

Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038 MEDELLÍN: Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963

Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963 NEIVA: Carga: 2,218,750 // Kilo: 17,750 // ARROBA: 221,875

Carga: 2,218,750 // Kilo: 17,750 // ARROBA: 221,875 PAMPLONA: Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850

Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850 PASTO: Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850

Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850 PEREIRA: Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038

Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038 POPAYÁN: Carga: 2,220,625 // Kilo: 17,765 // ARROBA: 222,063

Carga: 2,220,625 // Kilo: 17,765 // ARROBA: 222,063 SANTA MARTA: Carga: 2,222,125 // Kilo: 17,777 // ARROBA: 222,213

Carga: 2,222,125 // Kilo: 17,777 // ARROBA: 222,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,219,750 // Kilo: 17,758 // ARROBA: 221,975

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