En el Tolima, los trabajadores de Asmet Salud se suman al paro nacional por falta de pagos

Tolima

Este miércoles 8 de abril, las sedes administrativas de Asmet Salud amanecieron cerradas en los 24 municipios del Tolima donde funciona la EPS . De esta manera, en el departamento se sumaron al paro nacional convocado por las directivas sindicales debido a la falta de pago de sus salarios y de la seguridad social.

En diálogo con Caracol Radio, la coordinadora de salud departamental y miembro del sindicato Sindisalud Asmet, Johana Hernández, indicó que en el Tolima participan un total de 120 trabajadores de seguridad y salud en el trabajo que cumplen funciones administrativas.

“No se nos ha pagado la seguridad social ni el salario de marzo. Tampoco se han pagado bonos de alimentación a algunos funcionarios desde hace seis meses. También se adeudan viáticos. Es una situación realmente insostenible. Nos debían dos meses de salario y solo hasta ayer nos pagaron febrero, pero aun así la empresa nos obliga a que retomemos labores”, detalló Hernández.

Los afectados son médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas y otros profesionales vinculados al talento humano de Asmet Salud.

“Solamente se va a garantizar el servicio de referencia y contrarreferencia, un servicio vital para los usuarios hospitalizados que son remitidos a las diferentes redes hospitalarias. Es el único servicio que se va a garantizar. Se le notificó a la Liga de Usuarios, porque también somos personas y necesitamos el salario”, advirtió.

En principio, el paro nacional irá hasta el viernes 10 de abril. Sin embargo, podría prolongarse de no haber una respuesta concreta por parte de las directivas de Asmet Salud para el pago de los salarios y demás deudas.

“Estamos abiertos al diálogo y la idea es que podamos sentarnos a negociar, pero si hay silencio administrativo continuaremos con el paro”, concluyó.