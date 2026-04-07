Autoridades monitorean posibles bloqueos en vías de Santander por paro convocado el 9 de abril

Habitantes de algunos municipios de Boyacá y de Santander protestarán en la vía que de Chiquinquirá conduce a Barbosa, en el sector del peaje de Saboyá / Foto: Suministrada.

Ante la jornada de paro convocada para el próximo jueves 9 de abril en Colombia, la Gobernación de Santander anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), como medida para coordinar la respuesta institucional y hacer seguimiento a las manifestaciones previstas en el departamento.

El secretario del interior, Óscar Hernández Durán, informó que desde la administración departamental han adelantado acciones de articulación con distintas entidades, así como un monitoreo permanente de los posibles escenarios de protesta en varias provincias.

“Hemos estado articulando desde la institucionalidad y activando un observatorio para hacer seguimiento a la situación”, explicó el funcionario, quien además indicó que este martes 7 de abril, se llevará a cabo una reunión con líderes de las movilizaciones para identificar vocerías y conocer sus principales inquietudes.

Entre los temas que motivan la protesta se encuentra el incremento del impuesto predial, uno de los puntos que será analizado en los espacios de diálogo con los convocantes.

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El PMU comenzará a operar desde el miércoles 8 de abril y tendrá como objetivo coordinar las acciones interinstitucionales que permitan garantizar tanto el derecho a la protesta como la movilidad y seguridad de la ciudadanía durante la jornada.

De acuerdo con la Gobernación, ya se realiza acompañamiento con autoridades locales y la fuerza pública, además de monitoreo en puntos donde podrían registrarse concentraciones o bloqueos, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga, sectores de Floridablanca sobre la autopista, Lebrija y la ruta comunera entre San Gil y Socorro.

“Venimos dando recomendaciones a las alcaldías para avanzar en la generación de garantías tanto para quienes protestan como para quienes no participan, evitando afectaciones en el departamento”, agregó Hernández Durán.

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