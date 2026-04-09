Más de cinco mil historias sin cerrar en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) actualizó en 5.524 el número de personas que aún no han sido localizadas en el departamento, en hechos relacionados con el conflicto armado.

El dato, con corte a marzo de 2026, forma parte del universo nacional de 136.010 personas que continúan siendo buscadas en el país y que orienta las acciones humanitarias de búsqueda en los territorios.

De acuerdo con la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, este registro permite avanzar en los procesos de análisis e investigación para dar con el paradero de las víctimas, en medio del trabajo articulado con sus familias.

En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, este 9 de abril se realizará en Cúcuta una eucaristía conmemorativa a las 3:00 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Blanco, como un espacio de memoria y acompañamiento a quienes siguen esperando respuestas.