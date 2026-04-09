🔴 Junior Vs. Palmeiras EN VIVO: Siga acá la transmisión del partidazo por la Copa Libertadores
El juego se lleva a cabo en el estadio Jaime Morón de Cartagena.
Junior debuta en la Copa Libertadores, recibiendo nada más y menos que al Palmeiras de Brasil, uno de los serios candidatos al título. El juego, por la primera fecha del Grupo F del certamen, se lleva a cabo en el estadio Jaime Morón de Cartagena.
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¡GOOOOOOOL DEL JUNIOR!
Teófilo Gutiérrez cobra de gran manera el penalti y adelanta en el marcador al equipo barranquillero 1-0 sobre Palmeiras.
¡Penalti para el Junior!
El árbitro Maximiliano Rodríguez sanciona penalti tras falta de Mauricio sobre Jesús Rivas en el área.
Rodríguez va al VAR
El árbitro argentino revisará un posible penalti a favor del Junior.
¡Piden penalti los jugadores del Junior!
Se ejecutó el tiro de esquina y Jesús Rivas cayó al interior del área tras un choque con un rival. Los jugadores locales piden penalti.
Tiro libre peligroso para el Junior
Falta cercana al área visitante. Centro al área para el equipo barranquillero.
Dominio dividido en el arranque
En los primeros minutos del juego en Cartagena, ambos equipos salen a proponer y generar peligro en las áreas contrarias.
Comienza el partido
Ya se juega en el estadio Jaime Morón de Cartagena el juego entre Junior y Palmeiras.
Equipos al terreno de juego
Ya saltan los equipos al césped del estadio Jaime Morón.
Cambio de árbitro
Por lesión durante el juego del Repechaje Intercontinental entre Congo y Jamaica, el árbitro Facundo Tello fue reemplazado por Maximiliano Ramírez, ambos argentinos.
Nóminas confirmadas
Junior Vs. Palmeiras
Junior debuta en la Copa Libertadores 2026, recibiendo a Palmeiras en el estadio Jaime Morón de Cartagena.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...