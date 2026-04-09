🔴 Junior Vs. Palmeiras EN VIVO: Siga acá la transmisión del partidazo por la Copa Libertadores

Junior debuta en la Copa Libertadores de América 2026 / Colprensa.

Junior debuta en la Copa Libertadores, recibiendo nada más y menos que al Palmeiras de Brasil, uno de los serios candidatos al título. El juego, por la primera fecha del Grupo F del certamen, se lleva a cabo en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

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