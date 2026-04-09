Autoridades garantizan seguridad en Sitionuevo, Magdalena para elecciones atípicas del 19 de abril

Magdalena

La Gobernación del Magdalena, en articulación con el Ejército, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal y la Registraduría, reportan un parte de tranquilidad en Sitionuevo y los corregimientos de Palermo y los pueblos palafitos de Buenavista y Nueva Venecia, para las elecciones atípicas que se celebrarán el domingo 19 de abril en el territorio.

El anuncio fue hecho durante un Comité de Seguimiento Electoral al respecto, el asesor para temas de seguridad de la cartera del Interior de la Gobernación, Octavio Foronda, manifestó: “el Ejército y la Policía dispondrán de personal en más de 55 puestos de votación, distribuidos en cinco mesas en cada uno de los corregimientos y veredas (incluyendo San Antonio y Carmona, respectivamente), además de la cabecera municipal”.

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Es de recordar, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo mediante el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección del señor Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo (Magdalena) para el período 2024-2027, por incurrir en la prohibición de doble militancia bajo la modalidad de apoyo.