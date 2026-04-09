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09 abr 2026 Actualizado 20:53

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Barranquilla

¿Dónde se irá la luz este VIERNES en el Atlántico?: entérese aquí

Los trabajos generarán interrupciones hasta las 5:00 de la tarde.

Foto: cortesía Air-e

Foto: cortesía Air-e

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Este viernes 10 de abril, Air-e Intervenida realizará trabajos de reubicación de elementos de maniobra en la red eléctrica en zona rural de Luruaco.

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Durante las labores, se suspenderá el servicio de energía entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en San Juan de Tocagua, Hibácharo y varias fincas del sector, entre ellas More, La Milagrosa, La Guajirita, La Cienaguita, El Recuerdo, La Plancha, El Porvenir, La Felicidad y El Tesoro.

También se verán afectados los usuarios de la parcela María Jacinta (sectores 1, 2 y 3), así como las carreras 3 a la 12 entre calles 2 y 17, incluyendo zonas cercanas a la cancha y Palmar de Candelaria.

Más información

Intervención en Sabanalarga

De manera paralela, la empresa adelantará la instalación de postes en la calle 26 con carrera 5B, en el municipio de Sabanalarga. Estos trabajos se ejecutarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Air-e Intervenida invitó a los usuarios a reportar cualquier inquietud o novedad relacionada con el servicio a través de la línea 115 o en el portal web www.air-e.com.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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