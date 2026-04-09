Con más de mil vacantes laborales, el SENA conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad

Medellín, Antioquia

El SENA Regional Antioquia, por medio de la Agencia Pública de Empleo, integra este 9 de abril a la feria de servicios para víctimas de la violencia y a la sexta edición de la feria de emprendimiento Sembradores de Paz, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

¿De qué trata la jornada?

Este evento, que busca dignificar y generar oportunidades para poblaciones vulneradas, se está llevando a cabo este jueves en el Centro Comercial Punto Clave de Medellín, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y contará con microferias simultáneas en los municipios de Turbo, La Ceja y Caucasia, ampliando la cobertura de la oferta institucional y el acceso a oportunidades en el territorio.

Con más de 1.000 vacantes laborales para postulación inmediata, dirigidas especialmente a víctimas del conflicto armado, participarán 15 empresas de sectores estratégicos como Tiendas Ara, Hogar y Moda, Domina y Teleperformance; compañías de gestión de talento humano como Empleamos, Sumar Productividad, TH Soluciones y Misión Empresarial; así como programas de inclusión especializada con énfasis en la generación de oportunidades laborales para población vulnerable.

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Raúl Emilio Olarte, director (e) del SENA Regional Antioquia, extendió la invitación a la ciudadanía, a las víctimas del conflicto armado y a entidades públicas y privadas.

“Esta feria busca generar un espacio para la comercialización de productos de emprendimientos liderados por población víctima del conflicto, además de fortalecer sus oportunidades de empleo”, agregó Olarte.

Otras acciones de dignificación

Este también será un escenario para la promoción de la actividad emprendedora, donde 30 emprendedores víctimas del conflicto armado presentarán sus productos y servicios, entre los que se encuentran artesanías, velas, productos en madera y confecciones, entre otros.

Por otra parte, los asistentes podrán acceder a la oferta de servicios de entidades aliadas, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Defensoría del Pueblo, el Banco Agrario, Colpensiones, el Departamento para la Prosperidad Social, las Casas de Justicia y la Unidad para las Víctimas.