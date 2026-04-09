Comunidad en Cimitarra bloquea vía por mal estado de carreteras y exige intervención urgente

Habitantes del sector Patio Bonito, en Cimitarra, iniciaron una jornada de protesta con bloqueos intermitentes en la vía que conecta con Puerto Araujo, por el grave estado de las carreteras rurales.

Según la comunidad, el deterioro es tal que en varios tramos ya no es posible el paso de vehículos y, en algunos casos, ni siquiera de motocicletas.

“El abandono ha sido histórico y hoy la situación es crítica”, señalan en un documento enviado a las autoridades.

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Los campesinos advierten que esta situación está afectando directamente la economía rural, ya que dificulta el transporte y la comercialización de productos agrícolas. Además, aseguran que también hay problemas para acceder a servicios básicos como salud y educación.

A esto se suma otra denuncia: pues mientras la comunidad se le restringe el uso de material de fuentes hídricas para arreglar las vías, terceros sí estarían realizando extracción en sectores como la quebrada Agua Fría y Guayabito.

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Por eso, dentro de sus principales exigencias está que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) autorice de manera urgente el uso controlado de estos materiales para mejorar las vías terciarias.

También piden la presencia directa de la directora de la entidad en el territorio y la instalación de una mesa de diálogo.

La comunidad advirtió que mantendrá las protestas hasta que haya soluciones concretas y verificables frente a la situación.