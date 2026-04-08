Arranca la modernización total del alumbrado público de Soacha

Soacha tendrá 30.000 nuevas luminarias LED para el alumbrado público en menos de un año ¿Dónde se van a instalar?

Las autoridades del municipio de Soacha iniciaron oficialmente la modernización y expansión del sistema de alumbrado público, un proyecto que marca un hito en la infraestructura de la ciudad y que permitirá mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de miles de familias.

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La intervención iniciará en la Comuna 4, donde habitan más de 12.879 adultos mayores, cerca de 15.000 niños y alrededor de 28.000 mujeres. Este sector, además, cuenta con 6 instituciones educativas oficiales con 17 sedes y 15 colegios privados.

El proyecto es liderado por TYGUASA S.A.S., empresa de economía mixta con participación mayoritaria del municipio, encargada de administrar, operar, mantener y expandir el sistema de alumbrado público en la ciudad.

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Se espera que durante 2026 se instalen 20.928 luminarias con tecnología LED de última generación, que ofrecen mayor potencia, eficiencia energética y menor impacto ambiental. El plan también contempla la expansión del servicio con más de 1.200 nuevos puntos de luz.