Arranca la modernización total del alumbrado público de Soacha
Desde la Comuna 4 inicia la renovación con tecnología LED que llevará más seguridad, cobertura y eficiencia.
Las autoridades del municipio de Soacha iniciaron oficialmente la modernización y expansión del sistema de alumbrado público, un proyecto que marca un hito en la infraestructura de la ciudad y que permitirá mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de miles de familias.
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La intervención iniciará en la Comuna 4, donde habitan más de 12.879 adultos mayores, cerca de 15.000 niños y alrededor de 28.000 mujeres. Este sector, además, cuenta con 6 instituciones educativas oficiales con 17 sedes y 15 colegios privados.
El proyecto es liderado por TYGUASA S.A.S., empresa de economía mixta con participación mayoritaria del municipio, encargada de administrar, operar, mantener y expandir el sistema de alumbrado público en la ciudad.
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Se espera que durante 2026 se instalen 20.928 luminarias con tecnología LED de última generación, que ofrecen mayor potencia, eficiencia energética y menor impacto ambiental. El plan también contempla la expansión del servicio con más de 1.200 nuevos puntos de luz.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...