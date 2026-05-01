Acuerdo restringirá uso de celular en colegios públicos de Ibagué: ¿viola derecho estudiantil?

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Arturo Castillo, concejal de Ibagué, dialogó con 6AM W acerca del acuerdo municipal que restringirá el uso de celulares en estudiantes de colegios públicos de la capital del Tolima.

Aseguró que esta medida le da “herramientas jurídicas a rectores, docentes y comunidad estudiantil para que, a través de los manuales de convivencia, puedan restringir el uso de celulares y tabletas”.

Explicó que tomaron la determinación para mejorar la salud mental de los estudiantes y retornar al modelo educativo de escritura y lectura.

Asimismo, argumentó que en Bogotá hay 27 colegios privados que tomaron la misma decisión y “son los mejores de la ciudad”.

¿Proyecto viola la autonomía institucional y del uso de tecnologías?

“El acuerdo municipal deja claro que es competencia de los planteles educativos regular el uso de los celulares. Lo hicimos porque no contaba con una orden legal para establecerlo y que se convierta en obligatoriedad en todas las instituciones de Ibagué”.

¿En qué casos un estudiante sí podría usar el celular?

Cuando el docente lo determine

Cuando hay prescripción médica

Cuando haya calamidad

¿Qué dicen padres de familia?

“Rectores y padres han visto como una buena medida”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: