Para pagar comparendos, ciudadanos tuvieron que limpiar el Parque de los Hippies

Varios ciudadanos que se encontraban consumiendo licor y estupefacientes en el espacio público tuvieron que limpiar y embellecer el Parque de los Hippies, en Chapinero, como medida para compensar los comparendos que les impusieron uniformados de la Policía por comportamientos contrarios a la convivencia.

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De acuerdo con la información de las autoridades, en un primer momento, se hizo un llamado pedagógico para que cesaran estas acciones. Sin embargo, quienes no acataron la indicación fueron sancionados con la normatividad vigente.

Como parte de la medida correctiva, algunos de los ciudadanos optaron por compensar el comparendo a través de jornadas de limpieza, en las que recolectaron residuos y aportaron al mejoramiento del entorno que estaban afectando.

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“Estas medidas buscan que quienes afectan el espacio público entiendan el impacto de sus acciones y asuman un compromiso directo con la ciudad. No se trata solo de sancionar, sino de generar conciencia y corresponsabilidad en el cuidado de Bogotá”, concluyó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Seguridad, este año en Bogotá se han puesto 543 comparendos por consumo de sustancias y alcohol en vía pública.