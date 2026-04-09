Acuerdan paso controlado en vías de Santander: vehículos pasan 30 minutos cada dos horas

Luego de una jornada de bloqueos en diferentes puntos de Santander, autoridades y campesinos lograron un acuerdo que permite la circulación controlada de vehículos en varias vías del departamento.

La decisión establece que el tránsito se habilitará durante 30 minutos cada dos horas en los sectores donde se concentran las manifestaciones. Esta medida busca reducir el impacto en la movilidad sin que se levanten completamente las protestas.

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Entre los corredores con afectación se encuentran la vía entre Girón y Lebrija, el acceso al aeropuerto Palonegro, así como rutas hacia Cúcuta, Curos, Mesa de los Santos y el corredor hacia la Costa.

Aunque el paso intermitente permite avanzar a vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros, las restricciones continúan generando demoras y complicaciones, especialmente en el traslado de alimentos e insumos.

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Las protestas se mantienen mientras avanzan los diálogos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en medio de las inconformidades por el incremento en los avalúos catastrales rurales.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar el estado de las vías y planear sus desplazamientos ante las interrupciones que seguirán durante la jornada.