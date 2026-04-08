Alianza Verde denuncia negligencia institucional en la protección de la diputada Rosita Jiménez

Magdalena

El Partido Alianza Verde denuncia públicamente lo que consideran como una grave negligencia institucional, frente a la situación de seguridad de la diputada Rosita Jiménez del Magdalena, tras el atentado perpetrado en su contra el pasado 31 de marzo en el departamento.

“Es inaceptable que, pese a las alertas, solicitudes reiteradas y al evidente riesgo que enfrenta, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta no hayan actuado con la urgencia, responsabilidad y eficacia que la situación demanda”, dice el documento del partido político.

Asimismo manifiestan que “la falta de celeridad y de medidas de protección adecuadas constituye una omisión grave que pone en riesgo la vida de una lideresa política, su familia y el ejercicio democrático en el territorio. Esta desprotección no puede entenderse como un simple retraso administrativo: es una falla institucional que podría tener consecuencias irreparables”.

Ante estos hechos exigen el reforzamiento de su esquema de seguridad, de forma integral, efectivo y acorde al nivel de riesgo, puesto que el vehículo en el que se movilizaba quedó destruido tras el atentado.