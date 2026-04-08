Alianza Verde denuncia negligencia institucional en la protección de la diputada Rosita Jiménez
La diputada fue víctima de un atentado a bala cuando se movilizaba en su camioneta blindada, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la vía que comunica a Santa Marta con Ciénaga.
Magdalena
El Partido Alianza Verde denuncia públicamente lo que consideran como una grave negligencia institucional, frente a la situación de seguridad de la diputada Rosita Jiménez del Magdalena, tras el atentado perpetrado en su contra el pasado 31 de marzo en el departamento.
“Es inaceptable que, pese a las alertas, solicitudes reiteradas y al evidente riesgo que enfrenta, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta no hayan actuado con la urgencia, responsabilidad y eficacia que la situación demanda”, dice el documento del partido político.
Asimismo manifiestan que “la falta de celeridad y de medidas de protección adecuadas constituye una omisión grave que pone en riesgo la vida de una lideresa política, su familia y el ejercicio democrático en el territorio. Esta desprotección no puede entenderse como un simple retraso administrativo: es una falla institucional que podría tener consecuencias irreparables”.
Ante estos hechos exigen el reforzamiento de su esquema de seguridad, de forma integral, efectivo y acorde al nivel de riesgo, puesto que el vehículo en el que se movilizaba quedó destruido tras el atentado.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...