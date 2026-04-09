AS adquiere la plataforma Post United, una de las más grandes comunidades de contenido deportivo

AS, el diario deportivo del Grupo PRISA, adquiere la plataforma de contenido social deportivo Post United y acelera así su plan de transformación digital y su llegada a audiencias jóvenes, tal y como anunció Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media en la presentación del plan estratégico del grupo hace solo unas semanas. De esta integración surgirá la mayor comunidad de seguidores de contenido deportivo de todas las empresas de comunicación españolas.

Post United combina noticias, entretenimiento, análisis y contenido viral en torno al fútbol, a través de una comunidad de creadores de contenido muy destacados. Cuenta con presencia en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X y, entre todas esas redes, suma más de 14 millones de seguidores y, solo en enero, su ecosistema superó los 1.000 millones de visualizaciones, consolidándose como la plataforma deportiva con mayor engagement en España. AS, por su parte, cuenta con más de 22 millones de seguidores en sus perfiles sociales.

Para Pilar Gil, CEO de PRISA Media, “esta operación confirma tres palancas básicas de nuestro plan: transformación digital, foco audiovisual y social y llegada a nuevas audiencias, y lo hace aportando una gran aceleración a nuestro vertical de deporte y al liderazgo que ya ostenta AS. Además, estamos sumando talento contrastado y la capacidad de generar operaciones comerciales en otros entornos”.

Post United fue fundada por Esteve Calzada —referente en la industria del fútbol, ex director general de Marketing del FC Barcelona, exdirector comercial del City Football Group y actual CEO del Al Hilal Club—, junto con DjMaRiiO, el mayor creador de contenido futbolístico en español, y los emprendedores Steve Calzada, Marcel Miquel y Rosa Pifarré. La multiplataforma cuenta con un equipo de creadores de contenido integrado por Mar, Paula, Carlos, Jordi, Oscar, Javi y Pol, quienes acercan a la comunidad Gen Z contenidos de alta viralidad orientados al público “futbolero”.

Un espacio para el fútbol femenino: Post United Fem

Post United impulsa también Post United Fem, su vertical especializado en fútbol femenino con presencia en Instagram y TikTok, que se ha convertido en una de las comunidades más influyentes en la promoción y crecimiento de este deporte entre jugadoras y aficionados. A ello se suma El After de Post United, un formato muy consolidado que reúne semanalmente a futbolistas, leyendas y entrenadores, y que en los últimos 30 días ha tenido más de 10 millones de visualizaciones.

AS, imparable en su transformación digital

La incorporación de Post United al ecosistema de contenidos de AS se suma a las últimas operaciones del diario, que avanza en su objetivo de transformación digital. En este sentido, recientemente se anunció que AS se ha unido a Claro Sports para crear a través de W Radio una programación nueva con una ventana en streaming, televisión y redes sociales. Hace solo unas semanas también ha lanzado radio y streaming en Colombia.

En este sentido, para Aloysio Araújo, director general de Deportes de PRISA Media, “es una gran noticia materializar el acuerdo con un grupo de excelentes creadores jóvenes, que cuentan con una comunidad inmensa de seguidores y tienen la capacidad de generar información, entrevistas con futbolistas, entrenadores, ex estrellas de este deporte y clubes, para hacer llegar un contenido complementario y diferencial frente al de nuestras cabeceras de medios. Ello nos abre un abanico de posibilidades amplísimo en España y América desde el punto de vista editorial y en la relación con los nuevos lenguajes de comunicación de las marcas”.

Según la última medición mensual de GFK DAM, el medidor oficial de audiencias digitales en España, AS ha vuelto a cerrar un mes con récord histórico y liderando el ranking de medios deportivos con 18.200.506 usuarios únicos. En América, lidera igualmente en varios mercados, como México y Colombia.

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