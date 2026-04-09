Abren investigación a fiscales que se demoraron en radicar escrito de acusación de Ricardo Bonilla

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó iniciar de oficio una actuación disciplinaria tras conocer, por medios de comunicación, los hechos relacionados con la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

La decisión se da en el marco del proceso penal que se adelanta en su contra por un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según la información preliminar, la libertad habría sido decretada por una presunta demora en la radicación del escrito de acusación por parte de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Con la apertura de esta actuación, el alto tribunal disciplinario busca establecer si existió o no una falta por parte de los funcionarios encargados de la investigación. Debido a la jerarquía de los fiscales involucrados, la corporación asumirá directamente las averiguaciones correspondientes.

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