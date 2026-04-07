Reportan explosión en una fábrica en Bogotá que deja 3 heridos: Bomberos atienden el incendio

Reportan explosión en una fábrica en Bogotá que deja 3 heridos. Foto: suministrada.

En horas de la mañana de este martes, 7 de abril, se reportó una explosión y posteriormente un incendio en el barrio Floralia, en el suroccidente de Bogotá.

El hecho se presentó en una fábrica ubicada en la Carrera 68 I con calle 37 sur debido a un incendio de un tanque pequeño de alcohol, de acuerdo al reporte de los Bomberos.

El informe preliminar reporta tres personas que resultaron heridas, fueron atendidas por la Secretaría de Salud y trasladadas al Hospital de Kennedy.

“Hacemos monitoreo de sustancias que puedan generar afectación y retiro de los vidrios que se rompieron”, aseguraron desde el Cuerpo Oficial de Bomberos.

En este momento el área se encuentra asegurada mientras se atiende la emergencia.

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