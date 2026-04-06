“El corredor de la Carrera Séptima termina siendo un alivio”: habitantes apoyan el proyecto de TM

Bogotá D.C

Los presidentes de siete Juntas de Acción Comunal y líderes sociales de sectores como Barrancas, Consuelo Norte, San Cristóbal Norte, Santa Cecilia Baja, Codito, Verbenal y otros barrios del sector norte de la localidad de Usaquén enviaron una carta abierta a l alcalde Carlos Fernando Galán apoyando las obras del corredor de la Séptima.

En la carta, describieron “la travesía" que viven a diario para desplazarse a sus lugares de trabajo, a citas médicas o para atender diferentes compromisos.

Primero deben esperar el bus alimentador para llegar hasta la estación de Transmilenio, luego el recorrido hasta la estación y una vez ahí esperar que llegue el bus troncal y finalmente hacer el recorrido en la ruta.

“Si tomamos el sistema integrado de transporte perfectamente son 3 horas para llegar al Centro de Bogotá, es decir que para poder tomar el Transmilenio y llegar a nuestros destinos son aproximadamente 135 minutos”, aseguran.

Además, indican las implicaciones del pésimo sistema que ahora tienen. “Muchos de nosotros tenemos hijos que requerimos dejar en jardines infantiles sean de Integración Social, ICBF, Colegios tanto públicos o privados, hijos o nietos que desearíamos disfrutar más en nuestro día a día o simplemente estar más tiempo con nuestras familias”.

Lo que piden los habitantes es que las personas entiendan porqué ellos si ven una solución en las obras para la construcción de Transmilenio que en este momento se adelanten en la Carrera Séptima.

“El corredor de la carrera séptima termina siendo un alivio para cada uno de nosotros”.

Reconocen que esta obra causará afectaciones en la movilidad por un largo tiempo, pero a largo plazo mejorará su calidad de vida pasando menos tiempo en el transporte público.

Esta es la carta que enviaron al alcalde Galán: