A la cárcel hombre que asesinó a una mujer mientras intentaba atacar a su expareja

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez a Juan Camilo Agudelo Zapata, de 31 años, señalado de haber atentado contra la vida de dos mujeres de 25 y 27 años en hechos registrados el pasado 9 de marzo, que dejó como resultado la muerte de una de las víctimas.

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Según la investigación realizada por un fiscal del grupo de Alertas Tempranas de homicidio de la URI, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la comuna 4- Aranjuez, en el nororiente de la ciudad, cuando el hombre, al parecer, atacó con arma de fuego a las dos mujeres.

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Las autoridades evidenciaron que la agresión se habría producido debido a que momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hombre y su excompañera sentimental. El ataque le costó la vida a una mujer identificada como Manuela García Pinilla, de 25 años, mientras que la otra resultó gravemente herida.

El responsable se presentó con su abogado ante las autoridades y durante las audiencias no aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. No obstante, se le fueron impuestas medidas de aseguramiento en centro carcelario.