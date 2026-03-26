Ofrecen recompensa por atracadores de local comercial de El Poblado

Medellín, Antioquia

Las autoridades ofrecieron una recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables del robo a mano armada ocurrido el pasado 24 de marzo en un local comercial ubicado en el sector de la Transversal Inferior con la calle 10, en El Poblado.

Luego de la publicación del video en el que se evidencia el atraco a varias personas que se encontraban en el establecimiento, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de X un cartel titulado “La gente está cansada de los atracadores y vamos por ellos”. En la publicación se ofrece a la ciudadanía una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los tres presuntos responsables.

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“La recompensa se mantiene y continúa vigente. Ofrecemos hasta 25 millones de pesos por información que nos permita capturar y judicializar a cada uno de estos bandidos y atracadores; es decir, 25 millones de pesos por cada uno”, afirmó Villa.

El funcionario también acompañó la publicación con un aviso de recompensa por 11 integrantes de la estructura criminal “Moscú 2″, adscrita al Grupo Delictivo Organizado (GDO) “La Terraza”, que tiene injerencia en esta zona de la ciudad.

Finalmente, Villa indicó que se han venido adelantando labores operativas y de socialización en el sector de Moscú, donde se han distribuido volantes con información sobre las recompensas, con el fin de incentivar a la comunidad a denunciar y aportar información que facilite la captura de estos sujetos.