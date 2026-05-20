Antioquia segundo departamento más afectado por asesinatos de líderes sociales en lo que va de 2026

Antioquia

En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo se señala que, durante los primeros cuatro meses de 2026, se han confirmado 54 casos de asesinato de líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos en Colombia.

Antioquia es una de las regiones más afectadas por esta grave problemática. Según las cifras oficiales, en el departamento se registraron 9 casos, lo que lo ubica como el segundo con mayor número de asesinatos en este período, solo superado por Cauca, que reporta 13 casos.

Estos 9 casos en los primeros cuatro meses del año representan una cifra alarmante y evidencian el riesgo persistente que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientales y comunitarios en Antioquia.

A nivel nacional, de los 54 casos confirmados, 45 corresponden a hombres y 9 a mujeres.

Cabe destacar que, ante la compleja situación en el norte del departamento, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, mediante la cual advirtió riesgos de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario para las comunidades urbanas y rurales de Briceño y de varios municipios del norte de Antioquia. La entidad formuló recomendaciones urgentes a las autoridades para adoptar medidas de prevención, protección y atención humanitaria. Sin embargo, pese a estas alertas, la situación se ha agravado, lo que motivó la emisión de tres oficios de consumación posteriores.

Contexto histórico

Desde enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo registra un total de 1.719 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección individual y colectiva, investigar de manera efectiva todos los casos para identificar a los autores materiales e intelectuales, implementar medidas de prevención temprana de riesgos y garantizar la no repetición de estos hechos.