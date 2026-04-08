Un felino poco conocido en el país fue visto con su cría gracias a las cámaras trampa en Itagüí

Itagüí, Antioquia

En el municipio de Itagüí han sido confirmados avistamientos de cuatro especies de felinos que habitan y recorren el país. El sector El Manzanillo en Itagüí está identificada como área protegida y en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá- Río Cauca, fue captado una especie poco común de felinos.

El jaguarundí es una especie de felino que recorre el centro y el sur del continente americano, está identificado como uno de los felinos más desconocidos del país y gracias a las cámaras trampa del municipio de Itagüí, fue avistado junto con su cría. Las autoridades ambientales aseguran que esta especie es bastante escurridiza y que solo habita ecosistemas saludables y bien cuidados.

El proceso de técnico que llevó a cabo la Secretaría de Medio Ambiente local se da a través de un monitoreo y protección de la fauna silvestre con 18 cámaras instaladas en dos zonas protegidas, las cuales son: el Distrito de Manejo Integrado (DMI) y el Humedal Ditaires en la zona urbana. Con esta estrategia se logra la observación de las especies y las condiciones del ecosistema sin alteración del entorno natural.

Trabajo de la Alcaldía y monitoreo ambiental

Según Diego Torres, alcalde del municipio de Itagüí, “Ver un jaguarundí con su cría, indica que nuestra ciudad conserva espacios para la reproducción natural de estas especies; pero este no ha sido el único visitante captado por las cámaras en los últimos meses, también hemos registrado el puma, el ocelote y el tigrillo lanudo, 4 de los 6 grandes felinos que habitan Colombia”.

Gracias a las entidades ambientales encargadas de la protección animal y gracias a los guardabosques, el programa de Pagos y Servicios Ambientales y de la Alcaldía de Itagüí se han obtenido más de 100 hectáreas para la protección ambiental y se han vinculado 55 familias del corregimiento de El Manzanillo para el cuidado de casi 39 hectáreas de ecosistemas protegidos.