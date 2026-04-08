Un felino poco conocido en el país fue visto con su cría gracias a las cámaras trampa en Itagüí
La Alcaldía de Itagüí reconoce además la adquisición de más de 100 hectáreas de protección animal que permitieron el paso de esta especie del sur del continente.
Itagüí, Antioquia
En el municipio de Itagüí han sido confirmados avistamientos de cuatro especies de felinos que habitan y recorren el país. El sector El Manzanillo en Itagüí está identificada como área protegida y en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá- Río Cauca, fue captado una especie poco común de felinos.
El jaguarundí es una especie de felino que recorre el centro y el sur del continente americano, está identificado como uno de los felinos más desconocidos del país y gracias a las cámaras trampa del municipio de Itagüí, fue avistado junto con su cría. Las autoridades ambientales aseguran que esta especie es bastante escurridiza y que solo habita ecosistemas saludables y bien cuidados.
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El proceso de técnico que llevó a cabo la Secretaría de Medio Ambiente local se da a través de un monitoreo y protección de la fauna silvestre con 18 cámaras instaladas en dos zonas protegidas, las cuales son: el Distrito de Manejo Integrado (DMI) y el Humedal Ditaires en la zona urbana. Con esta estrategia se logra la observación de las especies y las condiciones del ecosistema sin alteración del entorno natural.
Trabajo de la Alcaldía y monitoreo ambiental
Según Diego Torres, alcalde del municipio de Itagüí, “Ver un jaguarundí con su cría, indica que nuestra ciudad conserva espacios para la reproducción natural de estas especies; pero este no ha sido el único visitante captado por las cámaras en los últimos meses, también hemos registrado el puma, el ocelote y el tigrillo lanudo, 4 de los 6 grandes felinos que habitan Colombia”.
Gracias a las entidades ambientales encargadas de la protección animal y gracias a los guardabosques, el programa de Pagos y Servicios Ambientales y de la Alcaldía de Itagüí se han obtenido más de 100 hectáreas para la protección ambiental y se han vinculado 55 familias del corregimiento de El Manzanillo para el cuidado de casi 39 hectáreas de ecosistemas protegidos.