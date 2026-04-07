541 animales silvestres fueron recuperados durante Semana Santa en Antioquia

Medellín

Bajo la estrategia “Compasión por la Vida Silvestre”, liderada por diferentes entidades que integran el Comité Interinstitucional Fauna y Flora de Antioquia, se llevaron a cabo jornadas de sensibilización, acciones pedagógicas y operativos de control en diferentes puntos de gran afluencia de personas como aeropuertos, terminales de transporte, plazas de mercado y destinos turísticos en todo el departamento de Antioquia, con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, y así también promover la conservación de la naturaleza en el país.

En total fueron 373 actividades entre jornadas de sensibilización y operativos de control en todo el departamento, impactando a más de 22 mil personas. Entre las labores de control que se realizaron más de 1.700 vehículos fueron inspeccionados, verificando que no sean instrumentos de tráfico de especies hacia diferentes zonas del territorio local y nacional.

Los resultados de estos operativos de control permitieron la recuperación de 541 animales, que fueron trasladados a los diferentes centros y hogares dispuestos por las autoridades ambientales para la atención de estos. La tortuga morrocoy, tortuga palmera, boa, tití cabeciblanco, iguana, lora frentiamarilla, perico real, marteja, lora carisucia, lora barbiamarilla y sinsonte, fueron las especies más afectadas por estas prácticas ilegales.

Subregiones del departamento de Antioquia como Norte, Bajo Cauca, Occidente y en algunos municipios del Suroeste, se evidenció una disminución significativa en el uso de la palma de cera; para celebraciones de índole religiosa como el domingo de Ramos en Semana Santa, mientras que en la subregión de Oriente aún el uso de la palma de cera es bastante alto, sin embargo, como estrategia para mitigar el impacto al ecosistema por esta práctica, fueron entregados 880 árboles para educar sobre el no uso de la palma durante las celebraciones religiosas, y promover la conservación del patrimonio natural de Antioquia.