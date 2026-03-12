Óscar volverá a caminar con apoyo de CIREC tras 21 años de vivir con discapacidad

Hace 21 años, una decisión cambió la vida de Óscar Cuartas para siempre. En su barrio, en Manrique Oriental, en Medellín, intervino para defender a un joven al que querían asesinar. Un disparo lo dejó con una grave lesión, pérdida de masa encefálica y la amputación de su pierna derecha. Desde entonces, su vida se convirtió en una lucha diaria por adaptarse a una nueva realidad.

Antes de aquel día, Óscar trabajaba como pintor informal. La falta de estabilidad laboral le impidió acceder a una pensión por invalidez, y durante años tuvo que buscar la manera de sostenerse junto a su madre, con quien vive actualmente. Hoy trabaja en una pequeña “ventanita”, una tienda modesta en su barrio, donde sigue buscando salir adelante.

Lea También: Soluciones W: El milagro de Rodrigo gracias a la Fundación CIREC

Su historia llegó a los micrófonos de 6AM W, donde pidió ayuda para algo que durante años había sido casi imposible de alcanzar: una prótesis adecuada para su condición.

“No se me ha dado posible tener una prótesis a mis capacidades, a mis condiciones”, explicó Óscar al aire en 6AM W, relatando las dificultades que ha enfrentado para acceder a un dispositivo que le permita recuperar movilidad.

La respuesta llegó de la mano de la Fundación CIREC, una organización con 50 años de trayectoria en procesos de rehabilitación para personas con discapacidad. Desde allí confirmaron que acompañarán a Óscar en todo el proceso.

“Queremos contarle que desde la Fundación CIREC estamos dispuestos a atender su caso, a iniciar su proceso de rehabilitación y acompañarlo no solo con la entrega de su prótesis”, dijeron al aire en 6AM W.

La ayuda no se limitará a un dispositivo médico. Óscar será trasladado a Bogotá para iniciar un proceso integral que incluye evaluación especializada, fabricación de la prótesis, rehabilitación y acompañamiento profesional. “Lo vamos a traer a Bogotá con todos los gastos cubiertos para el proceso de rehabilitación y todo lo que requiera para que al final usted cuente con la prótesis adecuada”, explicó Catherine Guarín Franco, gerente de impacto social de la Fundación CIREC.

En los últimos años, Óscar ha encontrado en el deporte una forma de reconstruir su proyecto de vida. Gracias a programas del INDER en Medellín, se ha dedicado a la natación, demostrando que la discapacidad no es una barrera. Por eso, desde CIREC también anunciaron que su proceso incluirá apoyo para continuar con su actividad deportiva.

“Tenemos conocimiento que usted viene en un proceso deportivo y también queremos vincularlo para que continúe a través del deporte y la natación su proyecto de vida”, aseguró Guarín.

Entérese: Soluciones W: Laika completa 14 toneladas de alimento donado para emergencia en Córdoba

Más allá de la prótesis, lo que llega a la vida de Óscar es una nueva posibilidad. Una oportunidad para caminar con mayor autonomía, para fortalecer su proceso deportivo y para seguir construyendo un futuro distinto al que parecía escrito hace dos décadas.

Oportunidades de ayuda

Si usted desea apoyar historias como la de Óscar también puede hacerlo. A través de su plataforma Sumar para Sanar, la Fundación CIREC invita a los ciudadanos a donar para hacer realidad procesos de rehabilitación, prótesis, dispositivos de apoyo y programas de deporte adaptado para quienes más lo necesitan.

La iniciativa permite conocer diferentes causas y elegir a cuál aportar, con la certeza de que cada contribución se transforma en atención especializada y oportunidades reales para quienes buscan recuperar movilidad y autonomía.

En un país donde miles de personas enfrentan barreras para acceder a estos tratamientos, cada donación puede convertirse en el impulso que necesitan para volver a ponerse de pie y reconstruir su proyecto de vida.