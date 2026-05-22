Petro y congresistas no conciliaron en proceso por presunto menoscabo a la integridad nacional

En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo la diligencia de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y los congresistas Lina María Garrido y Jhonatan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, dentro del proceso por presunto menoscabo a la integridad nacional, instigación a la guerra, injuria y calumnia.

Sin embargo, luego de tres horas, las partes no lograron llegar a un acuerdo, por lo que el proceso judicial continuará su curso.

El abogado del mandatario, Alejandro Carranza, aseguró que la denuncia fue presentada por publicaciones realizadas en redes sociales en las que, según explicó, se habría pedido la captura del presidente y la intervención de autoridades extranjeras.

“El presidente está preocupado por la integridad nacional y por la unidad nacional. No se puede permitir, por ninguna razón ideológica ni política, que se ataque la unidad nacional o que pidan que nos invadan”, afirmó Carranza al término de la diligencia.

El abogado también señaló que el proceso se desarrolló “en un ambiente de cordialidad”, aunque reiteró que la defensa del mandatario considera grave que se solicite la intervención de actores internacionales en asuntos internos del país.

“No se puede permitir que sean extranjeros quienes hagan los análisis y las discusiones sobre lo que se debe debatir en Colombia. Por eso, por amor a Colombia, por la unidad nacional y la integridad nacional soberana, se hace esta denuncia”, sostuvo.

Carranza agregó que el presidente Petro le pidió continuar con el proceso hasta las últimas consecuencias. “La integridad nacional hay que hacerla respetar y eso es lo que buscaremos”, concluyó.