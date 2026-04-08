Personería de Puerto Boyacá hace un llamado a los invasores de predios a dialogar

Puerto Boyacá

Continúan los inconvenientes en Puerto Boyacá por la invasión de más de 100 familias en algunos predios del municipio, es por esto que la Personería le hace un llamado a los líderes y lideresas de este grupo poblacional para que dialoguen y busquen una salida concertada.

De acuerdo con el personero municipal Jaime Enrique Linares, la invasión de predios por parte de estas familias no es la medida adecuada para buscar un beneficio, en este caso, adquirir vivienda.

“El día sábado tuvimos una reunión con algunos líderes y básicamente lo que manifiestan ellos es que están cansados que personas que hacen parte o están reconocidas en resoluciones del año 2011, cuando fue la ola invernal, y a pesar de tantos años, las administraciones no les han entregado una solución de vivienda. Otras personas manifiestan que le han dado resoluciones por parte de alcaldes anteriores, y la actual administración ha dejado sin efectos esas resoluciones y ha incluido unos efectos de vivienda a nuevas familias, entonces digamos que ese es el malestar que hoy por hoy tienen estas personas con la Administración Municipal, pero asentarse en estos predios no es el camino para la obtención de una vivienda digna.”, indicó Linares.

De acuerdo con Linares, esta problemática no es de ahora, ya que la misma Personería Municipal lo había advertido desde el año anterior.

“La Personería Municipal avisó de esta dificultad que tenemos hoy por hoy desde agosto de 2025, porque ya en el municipio tenemos tres ocupaciones irregulares en predios que son de la Unidad para las Víctimas y están bajo la administración del Fondo para Reparación a las Víctimas. Allí unas personas, una familia se asentaron y hasta la fecha digamos que no se han adelantado los procesos como tal, tendientes a recuperar la posición de estos predios a pesar de que ya están en curso unas querellas policías”, añadió.

Frente a esta situación que se viene presentando, el personero señaló que es importante que este grupo tome la decisión de sentarse a dialogar con las autoridades competentes, con el fin de encontrar una solución a esta problemática.

“Lo que estamos haciendo desde la Personería es que invitamos a un diálogo franco y respetuoso entre los líderes y lideresas de los diferentes grupos poblacionales allí asentados con la administración municipal, a fin de lograr la salida voluntaria de los predios y adelantar una caracterización para identificar situaciones de vulnerabilidad, especialmente, verificar si hay familias desplazadas por el conflicto armado interno y madres cabeza de familia con necesidades de atención a corto plazo, pero de persistir la situación, deberá la autoridad local y la fuerza pública actuar en protección del derecho a la propiedad y el orden público, garantizándose durante los procedimientos el respeto por los derechos fundamentales”, enfatizó.