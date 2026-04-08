Con agenda de arte y reflexión, museos en Colombia conmemoran Día de Solidaridad con las Víctimas
En Bogotá, Villa de Leyva, Honda y Ocaña, museos del Museo Nacional de Colombia ofrecerán una programación de arte y memoria para reflexionar sobre el conflicto y visibilizar a las víctimas.
Este 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, distintos museos del país abren sus puertas con una programación especial enfocada en la memoria, la reflexión y la construcción de paz.
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La iniciativa, liderada por Museo Nacional de Colombia, se desarrollará en ciudades como Bogotá, Villa de Leyva, Honda y Ocaña, con actividades gratuitas que buscan visibilizar las experiencias de las víctimas y promover espacios de diálogo colectivo y de memoria.
¿Cuál es la programación del 9 de abril y los días siguientes?
Estas son algunas de las actividades destacadas en la capital:
- Bogotá – 9 de abril, 11:00 a. m. Recorrido en Fragmentos, espacio de arte y memoria construido con armas fundidas del conflicto.
- Bogotá – 9 de abril, 2:00 p. m. Recorrido “Arte y memoria del conflicto armado” en el Museo Nacional de Colombia.
- Bogotá – 9 de abril, 3:30 p. m. Presentación audiovisual en la Casa del Florero sobre memorias del conflicto desde la infancia.
- Bogotá – 12 de abril Taller “Mujeres guardianas de la vida”, un espacio de bordado colectivo guiado por víctimas.
Regiones:
- Villa de Leyva – 9 de abril, 10:00 a. m. Espacio de reflexión “¿Qué nos une el 9 de abril?” sobre momentos clave de la historia del país.
- Honda (Tolima) – 9 de abril, durante el día Proyección de películas sobre territorio, memoria y conflicto armado.
- Villa del Rosario (Norte de Santander) – 9 de abril, 4:00 p. m. Proyección de la película Los colores de la montaña.
- Norte de Santander – 11, 18 y 25 de abril, 2:00 p. m. Taller “Costurero para las memorias”, para construir memoria colectiva a partir de experiencias del conflicto.
Arte, memoria y voces de las víctimas
Uno de los ejes principales es el cine comunitario como herramienta para reconstruir memoria, con espacios en los que participan líderes sociales, jóvenes y organizaciones que han documentado sus territorios a través del audiovisual.
Uno de los momentos más significativos será el taller de bordado colectivo liderado por integrantes de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, un espacio de memoria y dignificación construido desde las voces de las víctimas.
De acuerdo con la entidad, estos espacios buscan “procesar, visibilizar y tejer la memoria”, así como generar escenarios para el reconocimiento, la verdad y la construcción de paz.
Todas las actividades serán de acceso gratuito y están abiertas al público.
La programación completa puede consultarse en los canales oficiales del Museo Nacional de Colombia.