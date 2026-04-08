Con agenda de arte y reflexión, museos en Colombia conmemoran Día de Solidaridad con las Víctimas

Este 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, distintos museos del país abren sus puertas con una programación especial enfocada en la memoria, la reflexión y la construcción de paz.

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La iniciativa, liderada por Museo Nacional de Colombia, se desarrollará en ciudades como Bogotá, Villa de Leyva, Honda y Ocaña, con actividades gratuitas que buscan visibilizar las experiencias de las víctimas y promover espacios de diálogo colectivo y de memoria.

¿Cuál es la programación del 9 de abril y los días siguientes?

Estas son algunas de las actividades destacadas en la capital:

Bogotá – 9 de abril, 11:00 a. m. Recorrido en Fragmentos, espacio de arte y memoria construido con armas fundidas del conflicto.

Recorrido en Fragmentos, espacio de arte y memoria construido con armas fundidas del conflicto. Bogotá – 9 de abril, 2:00 p. m. Recorrido “Arte y memoria del conflicto armado” en el Museo Nacional de Colombia.

Recorrido “Arte y memoria del conflicto armado” en el Museo Nacional de Colombia. Bogotá – 9 de abril, 3:30 p. m. Presentación audiovisual en la Casa del Florero sobre memorias del conflicto desde la infancia.

Presentación audiovisual en la Casa del Florero sobre memorias del conflicto desde la infancia. Bogotá – 12 de abril Taller “Mujeres guardianas de la vida”, un espacio de bordado colectivo guiado por víctimas.

Regiones:

Villa de Leyva – 9 de abril, 10:00 a. m. Espacio de reflexión “¿Qué nos une el 9 de abril?” sobre momentos clave de la historia del país.

Espacio de reflexión sobre momentos clave de la historia del país. Honda (Tolima) – 9 de abril, durante el día Proyección de películas sobre territorio, memoria y conflicto armado.

Proyección de películas sobre territorio, memoria y conflicto armado. Villa del Rosario (Norte de Santander) – 9 de abril, 4:00 p. m. Proyección de la película Los colores de la montaña .

Proyección de la película . Norte de Santander – 11, 18 y 25 de abril, 2:00 p. m. Taller “Costurero para las memorias”, para construir memoria colectiva a partir de experiencias del conflicto.

Arte, memoria y voces de las víctimas

Uno de los ejes principales es el cine comunitario como herramienta para reconstruir memoria, con espacios en los que participan líderes sociales, jóvenes y organizaciones que han documentado sus territorios a través del audiovisual.

Uno de los momentos más significativos será el taller de bordado colectivo liderado por integrantes de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, un espacio de memoria y dignificación construido desde las voces de las víctimas.

De acuerdo con la entidad, estos espacios buscan “procesar, visibilizar y tejer la memoria”, así como generar escenarios para el reconocimiento, la verdad y la construcción de paz.

Todas las actividades serán de acceso gratuito y están abiertas al público.

La programación completa puede consultarse en los canales oficiales del Museo Nacional de Colombia.