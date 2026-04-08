Más de 200 niños se vieron afectados por la suspensión del fluido eléctrico en dos CDI de Montería. Foto: Afinia (referencia).

Montería

La comunidad del barrio Santa Fe, en el sur de Montería, alertó por la suspensión del servicio de energía eléctrica en el Centro de Desarrollo Infantil Vallecito del Sinú, donde cerca de 200 niños entre 2 y 5 años se vieron afectados. Según Afinia, la suspensión se habría presentado por deuda de vigencias anteriores.

En el lugar, serían atendidos menores de barrios como Santa Fe, Brisas del Sinú, Simón Bolívar, Nuevo Milenio y otros sectores aledaños.

“En el día de ayer, martes (7 de abril), en las horas de la mañana, fue suspendido el servicio de energía en esta institución de educación de primera infancia, lo cual obligó al personal de talento humano a tener que suspender las actividades porque los niños de 2 a 5 años no soportaban la sofocación. Los salones no están en condiciones óptimas y con estas altas temperaturas es incómodo mantenerse en la prestación del servicio para los niños de esta institución”, expresó Ramón Gómez, líder comunitario.

“Considerábamos que iba a ser una mejor administración, ya que el operador es la Universidad de Córdoba, pero estamos viendo todo lo contrario, más cuando dentro de la canasta que asigna los valores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estos recursos son asignados”, agregó.

Frente a lo expuesto, Caracol Radio consultó con la Universidad de Córdoba, la cual expresó que, en la actualidad estarían al día y que la deuda acumulada sería del anterior operador. En ese sentido, indicaron que “estamos en diálogo con Afinia para llegar a acuerdos”.

Respuesta de Afinia:

Tras las alertas, las directivas de Afinia confirmaron que fueron dos CDI que resultaron con esta afectación. Sin embargo, señalaron que “estas instituciones aparecen en nuestro sistema como residencial y son cortables. Es decir, automáticamente el sistema los toma para suspensión por deuda”.

“Cuando estas instituciones son administradas por CDI deben reportar a la empresa el tipo de uso para colocarlos como no cortables y no salgan a suspensión. Sin embargo, ya se enviaron a reconectar”, se informó por parte de Afinia.