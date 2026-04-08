Más de 1.890 personas capturadas en lo que va del 2026: ¿Cuáles son los delitos?

En desarrollo de operaciones contra las economías ilegales a nivel nacional, logró la desarticulación de seis estructuras criminales:

2 dedicadas al hurto de hidrocarburos

2 al abigeato

1 delitos ambientales

1 minería ilegal

Asimismo, realizó la captura de 1.890 personas por maltrato animal, explotación ilícita de yacimientos mineros, afectación a los recursos naturales, apoderación de hidrocarburos y abigeato.

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¿Cuáles son los resultados en cada caso?

Protección Animal

Fueron capturadas 70 personas, entre ellas un caso de intervencion a una estructura dedicada a peleas clandestinas internacionales de caninos de manejo especial en La Calera (Cundinamarca) el pasado 14 de marzo del 2026; donde se capturaron 13 personas entre ellas 9 extranjeros y el rescate de 12 animales que eran utilizados para estas prácticas ilegales.

Minería Ilegal

Se realizarón 2.120 intervenciones frente a casos de control en puntos de minería ilegal, capturando a 379 personas, incautando más de 2 mil toneladas de explosivos y la destrucción de maquinaria e insumos entre ellos 170 dragas, 282 motobombas, 807 motores y 71 excavadoras y posteriormente la incautación de 41 kilogramos de mercurio.

Recursos Naturales

Se incautó 10.261 especímenes de fauna, 137.176 unidades de flora, 73.443 kilogramos de recursos hidrobiológicos y 9.924 metros cúbicos de madera. Frente a estos delitos se capturaron 1.224 personas y otras 75 por afectaciones al recurso hídrico.

Hurto de Hidrocarburos

Contra el hurto de hidrocarburos y la protección de la infraestructura petrolera, se han capturado 97 personas, se han incautado más de 7,3 millones de galones de hidrocarburos y desmantelado 10 refinerías clandestinas y 12 ataques ilegales, en la vigilancia a más de 3.300 kilómetros de poliductos y oleoductos.

Se destaca la desarticulación del grupo delincuencial ‘Mecánicos’ el 24 de febrero de 2026, en el departamento del Meta, con 11 capturas por el hurto a infraestructura petrolera, generando pérdidas estimadas en 48 millones de dólares a la empresa Ecopetrol entre 2022 y 2026.

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Posteriormente, frente al delito de abigeato, la Policía reporta 45 capturas, la recuperación de 503 semovientes, la incautación de 45.988 animales y más de 92 toneladas de productos cárnicos.

“En el primer trimestre de 2026 hemos dado un golpe contundente a las economías ilegales que atentan contra el ambiente y la seguridad del país: 1.890 capturas, 6 estructuras criminales desarticuladas y miles de elementos incautados que evidencian nuestra ofensiva sostenida contra la minería ilegal, el tráfico de hidrocarburos, el maltrato animal y el abigeato. Estos resultados no solo afectan las finanzas del crimen organizado, sino que protegen la biodiversidad, la infraestructura estratégica y la vida en todas sus formas. Seguiremos actuando con firmeza, sin tregua, hasta erradicar estas conductas que afectan el patrimonio natural de los colombianos”. Afirmó el señor general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia.