La Policía Nacional recupera 52 reses en Bolívar y golpea el abigeato en la región

En el marco de su compromiso por garantizar la seguridad en las zonas rurales y proteger el patrimonio de los ganaderos, la Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas en fincas y sectores productivos, con el fin de contrarrestar delitos como el abigeato.

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En desarrollo de estas estrategias, unidades de Carabineros y Protección Ambiental, tras conocer el hurto de ganado en zona rural del municipio de Buenavista, Sucre, iniciaron labores de búsqueda y seguimiento que derivaron en una persecución hacia territorio del departamento de Bolívar.

La intervención se registró en el corregimiento de Juan Arias, zona limítrofe entre ambos departamentos, donde los uniformados interceptaron a varios individuos que movilizaban el ganado. Durante el procedimiento se presentó un intercambio de disparos que fue controlado por la fuerza pública, logrando la captura en flagrancia de dos personas, mientras otros sujetos huyeron del lugar.

Como resultado del operativo, fueron recuperadas 52 reses, las cuales fueron restituidas a sus propietarios conforme a los protocolos legales establecidos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que la Policía Nacional continuará desplegando planes operativos y preventivos en todo el territorio, con el objetivo de combatir el delito y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ganaderos y la comunidad en general.