Incautan 18 kilos de cocaína en un contenedor en el puerto de Barranquilla: iba dirigido a Bélgica

La Policía Nacional dio a conocer que a través de antinarcóticos se halló 18 kilos de cocaína al interior de un contendedor en el puerto de Barranquilla y tendría como destino el país de Bélgica.

“La sustancia fue hallada oculta en el sistema de refrigeración de un contenedor. Las labores de análisis mediante escáner e inspección de carga fueron determinantes para encontrar el alijo”, indicó la Policía.

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Con la incautación de esta droga, la Policía indicó que se afecta las finanzas criminales en más de 565 mil dólares y evita la comercialización de cerca de 45 mil dosis La droga fue dejada a disposición de las autoridades competentes.

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Según la Policía, el cargamento estaría vinculado a estructuras criminales del Clan del Golfo.