Más de 18 personas resultaron heridas por accidente entre dos buses de TransMilenio en Suba

En horas de la mañana de este martes, 07 de abril, en la Avenida Suba con carrera 101, en el noroccidente de Bogotá, se presentó un accidente entre dos buses articulados de TransMilenio que dejó varios heridos, entre ellos, menores de edad.

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Ante los hechos, TransMilenio se pronunció lamentando la situación.

“Lamentamos el siniestro en el que, tan pronto fue reportado, activamos los respectivos protocolos. Al lugar acudieron autoridades competentes, ambulancias y bomberos, quienes prestaron la oportuna asistencia a las personas que se movilizaban en los buses”, informaron.

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De acuerdo con la Secretaria de Salud, 15 personas fueron atendidas por unidades móviles ambulatorias en el lugar de los hechos. Sin embargo, un hombre presentó estado crítico y dos menores de edad también fueron atendidos y trasladados a instituciones medicas.

Ante los hechos, TransMilenio aseguró que están prestos a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer las causas del siniestro vial.