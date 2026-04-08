Más de 10 mil personas atendidas por el buque hospital en Buenaventura

La misión médica del buque hospital Benkos Biohó avanza en el Pacífico colombiano con un resultado que marca la magnitud de la intervención: en solo 15 días de operación en el Distrito de Buenaventura, más de 10 mil personas han recibido atención en salud.

La embarcación se encuentra ahora en el archipiélago de La Plata, en Bahía Málaga, donde desarrolla una nueva jornada dirigida a comunidades con difícil acceso a servicios médicos. Allí se espera beneficiar a cerca de 200 familias de Mangaña, Miramar, La Sierpe y La Plata con consultas y atención integral a bordo.

El balance previo de la misión incluye atención a habitantes de corregimientos como Juanchaco, La Bocana y Málaga. En estos territorios se han realizado 16 cirugías, controles prenatales, radiografías, exámenes clínicos y diferentes tratamientos para pacientes con diversas patologías.

La secretaria de Salud de Buenaventura, Betty Segura, explicó que el acceso a los servicios se adapta a las condiciones del territorio.

“La gente puede acercarse directamente al barco cuando llegue a su comunidad. Sabemos que en la zona rural no siempre es posible agendar una cita con anticipación, por eso se atiende a todas las personas que estén en el lugar”, señaló.

La funcionaria agregó que el buque cuenta con personal médico y de enfermería especializado, así como con la dotación necesaria para brindar atención integral en zonas alejadas de los centros hospitalarios.

La llegada del Benkos Biohó al archipiélago de La Plata busca esta misión, que hace parte de las acciones del Gobierno nacional y distrital para llevar servicios de salud a comunidades afrodescendientes e indígenas del litoral Pacífico